Стали известны причины задержания начальницы днепропетровского облздрава
Начальнику облздрава Гинзбург инкриминируют превышение служебных полномочий.
Как сообщил исполняющий обязанности заместителя главы Днепропетровской обладминистрации Святослав Олейник, прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Ранее прокуратура области заявляла, что указанные лица во время подготовки и проведения выборов в Верховную Раду в октября 2012 года под угрозой дальнейшего увольнения с занимаемых должностей и используя свое служебное положение заставляли руководителей медучреждений Днепропетровской области, в которых располагались избирательные участки, обеспечить любым образом получение значительного процента голосов избирателей, необходимого для победы кандидатов от Партии регионов. После выборов руководители медучреждений области, где располагались избирательные участки и не был получен достаточный процент голосов, после вмешательства должностных лиц обладминистрации были уволены с занимаемых должностей, пишут Комментарии.
Олейник также сообщил, что он направил прокурору области письмо, в котором попросил проверить ход расследования двух уголовных производств по фактам ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей руководителями медицинских учреждений области. "Речь идет об аномально высоком уровне младенческой смертности в родильном отделении городской больницы №9 Днепродзержинска. В 2009-2010 годах в отделении умерло 62 младенца, из которых 26 были захоронены больницей. При эксгумациях было обнаружено только одно тело плода", - рассказал Олейник.
По его словам, было открыто 2 уголовных производства по ч.1 ст.366, ч.1 ст.143 Уголовного кодекса, расследования по которым продолжается.
Олейник считает, что прокуратура должна проверить всю вертикаль медицинских работников возможно причастных к данным уголовным производствам. "Нас настораживает тот факт, что бывший директор департамента здравоохранения Гинзбург в ходе служебного расследования скрыла данные факты, а лиц, причастных к данным уголовным производствам повысила в должностях",- отметил он.