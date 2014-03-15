Крымские студенты смогут перевестись в другие украинские вузы - Гриневич

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки Лиля Гриневич, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, она отметила, что студенты Крыма обеспокоены тем, что могут остаться без места учебы в связи со сложной социально-политической ситуацией на территории полуострова и проведением нелегитимного референдума.

По словам Гриневич, у студентов также вызывают большую обеспокоенность заявления Верховной Рады Крыма относительно перевода всех учебных заведений на русский язык обучения, в связи с чем большое количество граждан потеряет возможность получать украинское образование.

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”Заявляю, что мы не допустим нарушения образовательных прав украинских студентов и абитуриентов, в связи с чем профильный комитет ВР в совместном заявлении с Министерством образования и науки отмечает, что в случае негативного развития событий Украинское государство предоставит возможность сдать внешнее независимое оценивание абитуриентам Крыма, поступить или перевестись в другие отечественные высшие учебные заведения всем желающим студентам Крыма”, - подчеркнула Гриневич.

Она отметила, что для обеспечения образовательных прав крымских студентов при необходимости будут изменены условия приема, обеспечена возможность быть переведенными в другие высшие учебные заведения на аналогичную форму обучения.

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Гриневич напомнила, что в Крыму в 28 высших учебных заведениях, из которых 10 в Севастополе, обучается более 48 тыс. студентов.

На внешнее независимое оценивание зарегистрировано более 15 тыс. абитуриентов.

”Все эти студенты и абитуриенты могут рассчитывать на полную поддержку государства в обеспечении их образовательных прав”, - заверила Гриневич.