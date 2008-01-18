Огрызко и Ферреро-Вальднер обсудили новое соглашение ЕС с Украиной

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР обсудили подготовку нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС и вопрос имплементации соглашения об упрощении визового режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского МИД, об этом шла речь во время их встречи в Брюсселе вечером 17 января.

Стороны, в частности, договорились активизировать совместную работу по обеспечению выполнения положений соглашения об упрощении визового режима в рамках совместного визового комитета.

В.ОГРЫЗКО и Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР также обсудили вопрос малого пограничного движения, соглашение о котором подписано с Венгрией и планируется подписать со Словакией и Польшей.

Кроме того, в ходе встречи украинской министр проинформировал еврокомиссара о развитии внутриполитической ситуации в Украине. Он отметил единство всех ветвей власти Украины по вопросу неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее в настоящее время соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого завершается в начале 2008 года. Одним из главных положений нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли после вступления Украины в ВТО. Накануне, 16 января, Украина и ЕС сняли последнее препятствие на пути присоединения Украины к ВТО, решив вопрос экспортных пошлин.