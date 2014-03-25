В Крыму ОБСЕ зафиксировала нарушение прав нацменьшинств

Об этом заявила верховный комиссар организации по делам национальных меньшинств Астрид Торс на встрече с заместителем главы МИД Украины Сергеем Кислицей, сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Как пишет ZN.ua, в ходе беседы Торс сообщила о многочисленных обращениях к ней национальных меньшинств, которые проживают в АРК, с информацией о нарушении их прав самопровозглашенными властями Крыма. Комиссар выразила обеспокоенность возможным массовым отъездом беженцев из Крыма в другие регионы Украины.

Стороны обсудили вопросы использования возможностей и инструментов ОБСЕ для отслеживания ситуации с соблюдением прав национальных меньшинств на всей территории Украины и в Крыму в частности.

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Напомним, 21 марта ОБСЕ приняла решение направить в Украину широкую наблюдательную миссию. Как предлагала Россия, в мандате прописаны конкретные регионы Украины, которые будут посещать наблюдатели: Донецк, Харьков, Днепропетровск, Херсон, Луганск, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы и Одессу. Главное представительство миссии будет размещено в Киеве.

Крым, который после так называемого референдума вошел в состав России, в списке не указан.