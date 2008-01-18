Бюрократия - самый большой тормоз развития иностранного бизнеса в Украине, выяснили эксперты издания "Власть денег"

В их рейтинге после чиновников больше всего мешает заграничным предпринимателям коррупция, нечестная конкуренция, высокие налоги, инфляция и кадровый голод.

Меньшее влияние имеют политическая нестабильность и непрозрачность судебной системы.

Больше всего в нашу страну инвестируют Германия, Кипр и Австрия. Меньше всего - Швеция, подытоживает издание.

ICTV