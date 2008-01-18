Самый большой тормоз развития иностранного бизнеса в Украине
08:37, 18 января 2008Общество
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Эксперты составили рейтинг
Бюрократия - самый большой тормоз развития иностранного бизнеса в Украине, выяснили эксперты издания "Власть денег"
В их рейтинге после чиновников больше всего мешает заграничным предпринимателям коррупция, нечестная конкуренция, высокие налоги, инфляция и кадровый голод.
Меньшее влияние имеют политическая нестабильность и непрозрачность судебной системы.
Больше всего в нашу страну инвестируют Германия, Кипр и Австрия. Меньше всего - Швеция, подытоживает издание.
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