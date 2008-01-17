Бердянск продал свои муниципальные облигации на 10 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», который выступил организатором и андеррайтером этого выпуска.

Облигации были размещены с номинальной доходностью 11,5% и будут обращаться на вторичном рынке после регистрации отчета о размещении в ГКЦБФР. Размещение было завершено 28 декабря 2007 года.

Как сообщалось, в мае 2007 года Министерство финансов одобрило осуществление внутренних заимствований для Бердянска на 10 млн. грн.

ЗАО «Альфа-банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Чистая прибыль ЗАО «Альфа-банк» по итогам 9 мес. 2007 года составила 18,99 млн. грн., активы банка - 13 млрд. 307,12 млн. грн., обязательства - 11 млрд. 783,91 млн. грн.

Уставный капитал банка на 26 сентября 2007 года составил 1,37 млрд. грн.

По данным банка, на конец июня 2007 года его основным акционером являлась кипрская компания ABH Ukraine Limited (99,99%), которая входит в состав консорциума "Альфа-Групп".