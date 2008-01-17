В Украине 8,8 миллиарда пассажиров

За 2007 год пассажирским транспортом Украины перевезены 8,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 144,4 млрд. пасс.км, что, соответственно, на 7,2% и на 3,7% больше в сравнении с 2006 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за 2007 г. отправлены 447,4 млн. пассажиров, что на 0,2% меньше, чем за предыдущий год. При этом отправление пассажиров выросло на Приднепровской железной дороге - на 1,3%, Южной - на 2,2% и Львовской - на 0,2%, на Донецкой железной дороге отправление пассажиров снизилось на 0,5%, Юго-западной - на 1,9% и Одесской - на 2%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 4,2 млрд. пассажиров, что на 4,7% больше, чем за 2006 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей выросла на 9,2%.

Перевозка пассажиров морским транспортом по сравнению с 2006 годом снизилась на 29,5%. В частности, предприятия Севастополя, которые выполняют 80,7% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 35,3%. В то же время, заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 14,2%. Предприятия Крыма, выполняющие 91,0% всех морских заграничных перевозок, увеличили перевозку пассажиров за прошлый год на 14,4%.

Перевозки пассажиров речным транспортом уменьшились на 8,5%, в заграничном сообщении - выросли на 21,1%.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом в прошлом году перевезены 4,9 млн. пассажиров, что на 12,5% больше сравнительно с 2006 годом.

Городским электротранспортом перевезены 4,2 млрд. пассажиров, что на 10,8% больше, чем за 2006 г.