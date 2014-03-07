В Одессе отменили Юморину

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, 6 марта в мэрии прошел согласительный совет, на котором присутствовали представители всех депутатских фракций и групп, представленных в горсовете.

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«Депутаты единогласно решили, что в связи со сложной обстановкой в стране, празднование Юморины не будет проводиться как общегородское мероприятие. Однако творческие коллективы, общественные организации, одесситы и гости города, которые изъявили желание отпраздновать 1 апреля, смогут провести свои акции», - сообщили в департаменте.

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновилось праздник смеха в конце 1980-х.