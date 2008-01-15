США надеются на помощь Украины в Ираке, Афганистане и других местах

США заинтересованы в участии Украины в миротворческих операциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель делегации Сената США Ричард ЛУГАР сегодня журналистам в Верховной Раде после встречи с представителями оппозиционного правительства, в частности с министром иностранных дел этого правительства Константином ГРИЩЕНКО.

“США благодарны Украине за ту важную поддержку, которую предоставила Украина в Ираке, и я думаю, что мы будем надеяться и просить о поддержке и в Ираке, и в Афганистане, и в других местах, где этого требуют интересы мира во всем мире”, - сказал Р.ЛУГАР.

Кроме того, сенатор выразил надежду, что Президент США Джордж БУШ в апреле этого года посетит Украину. “Но это должно обсуждаться между Президентами”, - добавил он.