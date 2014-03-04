В Минобороны созданы «горячие линии» для работы с общественностью и СМИ

В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины с целью налаживания системной коммуникации с общественностью и средствами массовой информации, оперативной обработки многочисленных обращений журналистов и граждан работают телефоны “горячей линии”.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны. Номер 253-04-71 – общественная приемная Минобороны, 454-43-37 – Минобороны, 235-82-31 – Генеральный штаб ВСУ.

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