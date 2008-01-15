На Закарпатье продают вино ”Шуфрич в бокале” и самогон ”Слезы Януковича”

На Фестивале "Червене вино" в городе Мукачево Закарпатской области были проданы 400 литров вина под названиями “Широкая коалиция”, “Юлькина радость” и “Шуфрич в бокале”.

Как передает корреспондент УНИАН, вино собственного производства под такими названиями продавала на фестивале госпожа Елизавета из Иршавского района.

Кроме виноградных напитков, женщина предложила потребителям самогон под названием «Слезы Януковича».

Напитки с “политическими” названиями продавались по цене 4,5 грн. за 200 граммов.

Как сообщал УНИАН, ХІІІ областной фестиваль-конкурс «Червене вино - 2008» проходил в Мукачево 11-14 января.

В этом году фестиваль посетили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Венгерской Республики Ласло ШОЙОМ.