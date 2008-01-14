Тимошенко распорядилась, чтобы обесцененные вклады приносили домой

Ощадбанк и Укрпошта сегодня подпишут соглашение о доставке на дом компенсационных выплат по обесцененным вкладам Ощадбанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня послед посещения Днепропетровского областного отделения Ощадбанка Украины № 58.

«Безусловно, сегодня сложно происходит процесс выплаты компенсаций, и, прежде всего, потому, что действующая система Ощадбанка не рассчитана на такой приток людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, подписание соглашения между Укрпоштой и Ощадбанком позволит доставлять компенсационные выплаты на дом и сократит очереди вкладчиков. При этом, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что уже с завтрашнего дня в Ощадбанках вкладчикам в очереди будет раздаваться образец заявления, в котором люди смогут указать свой адрес, объем вклада и свое согласие на доставку денег на дом.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым услуги Укрпошты по доставке на дом компенсаций предоставляются бесплатно.