В Одесской области из-за возможного сноса памятника Ленину пострадали двое человек

В городе Ильичевск Одесской области два человека ранены из травматического оружия во время конфликта из-за возможного сноса памятника Ленину.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в 2.30 в дежурную часть Ильичевского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с ранениями, полученными из травматического оружия: 24-летний - с ранением шеи и 28-летний - с непроникающим ранением живота.

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Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что ранения молодые люди получили в результате конфликта, который возник на площади Стребко, возле памятника Ленину.

«В течение дня 22 февраля через социальные сети в Интернете размещалась различного рода информация о том, что якобы вечером планируется снос памятника Ленину и о необходимости жителям города собраться для его защиты. С наступлением темноты большое количество ильичевцев, в основном молодых, собрались на площади Стребко. Около двух часов ночи между тремя жителями города возник конфликт, в результате которого один из них, 1978 г.р., применил травматическое оружие и нанес ранения двум другим», - рассказали в отделе.

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Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Личность стрелявшего установлена. Сейчас правоохранительные органы проводят следственно-оперативные действия по расследованию всех обстоятельств инцидента.

Следственным отделом по данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УКУ (хулиганство).