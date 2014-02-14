Окончательное закрытие трех блоков ЧАЭС оценено в более 385 млрд грн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Чернобыльной АЭС с ссылкой на экспертный отчет госпредприятия «Укрдержбудекспертиза».

«Положительное заключение экспертизы проекта «Окончательное закрытие и консервация блоков №1,2, 3 Чернобыльской АЭС» является важным этапом в процессе выведения ЧАЭС из эксплуатации, поскольку позволяет получить в установленном порядке разрешение на выполнение работ и перейти к этапу снятия ЧАЭС с эксплуатации», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что окончательной целью проекта является приведение блоков №1,2,3 в состояние, которое позволит обеспечить безопасное контролированное хранение радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения, находящихся в них, в течение всего периода выдержки реакторных установок (до 50 лет) и безопасный демонтаж реакторных установок.

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Работы по проекту, как говорится в сообщении, будут выполнятся по очереди: реконструкция системы противопожарного водоснабжения, демонтаж и измельчение технологических каналов и каналов системы управления и защиты блоков 1,2, 3, консервация реакторов и локализация зоны консервации блоков 1,2, реконструкция шатров центрального зала реакторных установок и демонтаж загрузочно-разгрузочных машин блоков 1,2, консервация реактора и локализация зоны консервации блока 3, и последнее - реконструкция шатра центрального зала реакторной установки и демонтаж загрузочно-разгрузочной машины блока 3.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам гендиректора ЧАЭС Игоря Грамоткина, поддержание безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции ежегодно обходится госбюджету в 50 млн евро.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году было предусмотрено 52,553 млн грн.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие».

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.