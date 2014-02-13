Мэр Сум предложил заменить баннер с Президентом на композицию с Кобзарем

Как передает корреспондент УНИАН, это предложение мэр изложил на своей странице в сети Фейсбук.

«Я так рассуждаю и считаю, что ко дню рождения (к 200-летию!) великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (9 марта), данный фасад дома по улице Соборной (напротив памятника Кобзарю) владелец здания непременно должен привести в порядок! Если владелец ремонтировать здание не хочет (который год подряд выставлено на продажу – цену так и не сложат), то пусть хотя бы заменил баннер на яркое композиционное изображение Тараса Григорьевича Шевченко!», - написал Минаев.

При этом он предложил желающим создать макет баннера в подарок городу.

В свою очередь директор КП «Агентство промоции «Сумы» Ирина Дяденко поддержала начинание.

«Галерея поддержит проект реконструкции тематическим стрит-артом. Будет здорово!», - прокомментировала она предложение мэра.

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Справка УНИАН. Огромный баннер с изображением Президента Украины Виктора Януковича и лозунгом «Украина для людей» в Сумах на ул. Соборной висит не менее трех лет. В январе его повредили неизвестные.