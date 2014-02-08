"Мыстецький Арсенал" из-за политической ситуации перенес вторую Киевскую биеннале на 2015 год

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Художественного Арсенала.

"Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецький Арсенал» как инициатор и организатор Киевской международной биеннале современного искусства сообщает о переносе сроков проведения биеннале на лето-осень 2015 года в связи со сложной политической и экономической ситуацией в стране", - заявили в "Арсенале".

Читайте такжеПобедителем 55-й Венецианской биеннале стала АнголаКак известно, Вторая Киевская международная биеннале современного искусства 2014 должна была состояться в Художественном Арсенале в сентябре-ноябре 2014 года. Кураторами были объявлены австрийцы Георг Шьолльхаммер и Хедвиг Саксенх'юбер.

По мнению генерального директора НКММК «Мыстецький Арсенал» Натальи Заболотной, Украина сегодня переживает беспрецедентно сложное время, когда решается вопрос будущности государства.

"Учитывая это, в данный момент не может идти речь о ответственную и качественную подготовку столь масштабного художественного проекта международного значения, которым является биеннале. Именно поэтому и было принято решение о переносе ARSENALE на 2015 год", - сказала она.

Также директор художественного комплекса выразила надежду, что взвешенность украинских политиков и мудрость общественных деятелей помогут быстрее найти мирный путь решения конфликта и совместно выработать эффективную стратегию развития государства.

"Мы приложим все усилия, чтобы ARSENALE 2015 состоялась и стала знаковым событием как для Украины, так и для мирового художественного сообщества", - добавила Заболотная.