"Мыстецький Арсенал" из-за политической ситуации перенес вторую Киевскую биеннале на 2015 год
В связи со сложной политической и экономической ситуацией в стране проведение второй Киевской биеналле отложили на год
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Художественного Арсенала.
"Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецький Арсенал» как инициатор и организатор Киевской международной биеннале современного искусства сообщает о переносе сроков проведения биеннале на лето-осень 2015 года в связи со сложной политической и экономической ситуацией в стране", - заявили в "Арсенале".
Читайте такжеПобедителем 55-й Венецианской биеннале стала АнголаКак известно, Вторая Киевская международная биеннале современного искусства 2014 должна была состояться в Художественном Арсенале в сентябре-ноябре 2014 года. Кураторами были объявлены австрийцы Георг Шьолльхаммер и Хедвиг Саксенх'юбер.
По мнению генерального директора НКММК «Мыстецький Арсенал» Натальи Заболотной, Украина сегодня переживает беспрецедентно сложное время, когда решается вопрос будущности государства.
"Учитывая это, в данный момент не может идти речь о ответственную и качественную подготовку столь масштабного художественного проекта международного значения, которым является биеннале. Именно поэтому и было принято решение о переносе ARSENALE на 2015 год", - сказала она.
Также директор художественного комплекса выразила надежду, что взвешенность украинских политиков и мудрость общественных деятелей помогут быстрее найти мирный путь решения конфликта и совместно выработать эффективную стратегию развития государства.
"Мы приложим все усилия, чтобы ARSENALE 2015 состоялась и стала знаковым событием как для Украины, так и для мирового художественного сообщества", - добавила Заболотная.