Цена на золото установила сегодня новый исторический рекорд

Цены на золото и платину на Нью-Йоркской товарной бирже сегодня установили новые исторические рекорды. По результатам утренних сделок в электронной торговой системе CME GLOBEX максимальные цены на драгоценные металлы сегодня составили: - золото (февраль) - 894,4 долл./унция; - платина (апрель) - 1565,0 долл./унция.

Повышенный интерес к покупкам драгоценных металлов был обусловлен такими факторами, как возможностью рецессии в экономике США и опасениями дальнейшего снижения базовой учетной ставки ФРС, напряженностью в отношениях между США и Ираном и высокими ценами на нефть.