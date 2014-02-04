Студентов университета им. Богомольца среди ночи выселили из общежития

Об этом "Украинской правде" сообщила член студенческого координационного совета Младена Качурець.

В свою очередь студент этого медфакультета Михаил рассказал, что приказ выселиться из общежития, которое находится на Чоколовском бульваре, 39, появился в 19:00 3 февраля. Сообщение поручили распространить членам Студенческого совета.

Согласно распоряжению, покинуть помещение студенты должны были до 22:00 3 февраля.

Свое решение руководство учебного заведения объясняет проблемами с системой отопления - "якобы в подвале прорвало трубу".

В неофициальной беседе комендант общежития предупреждает, что отключать будут не только отопление, но и свет, но уже утром студенты якобы смогут вернуться в помещение.

Сами же студенты подозревают, что помещение освобождают для того, чтобы пустить туда кого-то на ночлег.

В общежитии проживают как граждане Украины, так и иностранцы, которые приехали на учебу.

По состоянию на 00:00 4 февраля в помещение общежития никого не впускали и не выпускали.

По состоянию на 00:29 стало известно, что студентам-иностранцам разрешили не выселяться. Кроме того, студентам предложили расстелить матрацы в одном из учебных корпусов (Физико-химическом), однако там не работают санузлы.

Большинство студентов-украинцев выехали из общежития с надеждой, что через несколько дней смогут вернуться.

Как известно, ранее студенты-медики провели шествие солидарности с медработниками на Майдане.