Студентов университета им. Богомольца среди ночи выселили из общежития
Студентов второго Медицинского факультета университета им. Богомольца ночью попросили выехать из помещения общежития.
Об этом "Украинской правде" сообщила член студенческого координационного совета Младена Качурець.
В свою очередь студент этого медфакультета Михаил рассказал, что приказ выселиться из общежития, которое находится на Чоколовском бульваре, 39, появился в 19:00 3 февраля. Сообщение поручили распространить членам Студенческого совета.
Согласно распоряжению, покинуть помещение студенты должны были до 22:00 3 февраля.
Свое решение руководство учебного заведения объясняет проблемами с системой отопления - "якобы в подвале прорвало трубу".
В неофициальной беседе комендант общежития предупреждает, что отключать будут не только отопление, но и свет, но уже утром студенты якобы смогут вернуться в помещение.
Сами же студенты подозревают, что помещение освобождают для того, чтобы пустить туда кого-то на ночлег.
В общежитии проживают как граждане Украины, так и иностранцы, которые приехали на учебу.
По состоянию на 00:00 4 февраля в помещение общежития никого не впускали и не выпускали.
По состоянию на 00:29 стало известно, что студентам-иностранцам разрешили не выселяться. Кроме того, студентам предложили расстелить матрацы в одном из учебных корпусов (Физико-химическом), однако там не работают санузлы.
Большинство студентов-украинцев выехали из общежития с надеждой, что через несколько дней смогут вернуться.
Как известно, ранее студенты-медики провели шествие солидарности с медработниками на Майдане.