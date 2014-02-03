Из-за сильных морозов фрукты в Украине резко подорожали на 10%

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (с 24 по 31 января) вырос на 1,2% после роста на 0,7% на предыдущей неделе, продолжив т.о. тенденцию роста стоимости плодоовощной корзины, начавшуюся неделей ранее. Тем не менее, с начала календарного года стоимость плодоовощной продукции в Украине снизилась на 9,6% вследствие резкого падения цен после новогодних праздников, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«Рост стоимости основного набора плодоовощной продукции на прошлой неделе был, преимущественно, вызван ростом стоимости фруктов, которые подорожали на фоне резкого похолодания», - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта. - Свою лепту в рост стоимости цен внесли также капуста и тепличные огурцы. При этом капуста подорожала сразу на 13,3%, после роста на 15,4% неделей ранее. Таким образом капуста за последние две недели выросла в цене почти на 30%».

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Фруктовый набор за неделю подорожал на 10,2%, что было одним из самых резких скачков его стоимости за год. Более других подорожали яблоки, выросшие в цене на 22,2%. Бананы подорожали на 15,8%, а лимоны – на 9,1% за одну неделю. Эксперты отмечают, что рост обменного курса доллара может вызывать еще более серьезный рост цен на импортные фрукты в ближайшее время.