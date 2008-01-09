В Бразилии полиция нашла похищенные картины Пикассо и Портинари

Арестованы двое подозреваемых

В Бразилии полиция обнаружила похищенные картины Пабло Пикассо и Кандидо Портинари. Как сообщает радио «Свобода», арестованы двое подозреваемых в ограблении. 20 декабря из музея в Сан-Паулу были похищены "Портрет Сюзанны Блок" Пикассо и "Сборщик кофе" бразильского художника Портинари. Их стоимость эксперты оценили в 55 миллионов долларов.

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