В Бразилии полиция нашла похищенные картины Пикассо и Портинари
10:41, 09 января 2008Общество
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Арестованы двое подозреваемых
В Бразилии полиция обнаружила похищенные картины Пабло Пикассо и Кандидо Портинари.
Как сообщает радио «Свобода», арестованы двое подозреваемых в ограблении.
20 декабря из музея в Сан-Паулу были похищены "Портрет Сюзанны Блок" Пикассо и "Сборщик кофе" бразильского художника Портинари. Их стоимость эксперты оценили в 55 миллионов долларов.
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