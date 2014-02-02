На трассе Киев-Чоп мощнейшый ветер перевернул две фуры

Участок возле Бродов ежегодно больше всего заметает снегом. Ночью возле Бродов ветер был такой силы, что опрокинул две фуры, которые ехали пустыми.

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Движение на трассе сейчас ограничено. От села Ожидова до Хватова автомобили пропускают поочередно то в одну, то в другую сторону, сообщает ТСН.

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По обе стороны трассы образовались километровые пробки. Также пробки есть от Радехова до границы с Волынской областью. Там водители ждут, пока работает снегоочистительная техника.