На трассе Киев-Чоп мощнейшый ветер перевернул две фуры
08:06, 02 февраля 2014Общество
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Несмотря на почти круглосуточную чистку дорог, третьи сутки остаются пробки на трассе Чоп-Киев на Львовщине. Из-за снежных заносов там крайне осложнено движение.
Участок возле Бродов ежегодно больше всего заметает снегом. Ночью возле Бродов ветер был такой силы, что опрокинул две фуры, которые ехали пустыми.
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Движение на трассе сейчас ограничено. От села Ожидова до Хватова автомобили пропускают поочередно то в одну, то в другую сторону, сообщает ТСН.
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По обе стороны трассы образовались километровые пробки. Также пробки есть от Радехова до границы с Волынской областью. Там водители ждут, пока работает снегоочистительная техника.
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