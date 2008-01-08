НБУ вводит в обращение юбилейную монету “Василь Стус” (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию “Выдающиеся личности Украины”, вводит в обращение 8 января юбилейную монету номиналом 2 гривни, посвященную поэту, общественному деятелю, переводчику, литературоведу Василию Стусу (1938-1985).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, монета изготовлена из нейзильбера, качество чеканки – “специальный анциркулейтед”, масса – 12,8 г, диаметр – 31,0 мм, тираж – 35 тысяч штук. Группа монеты рифленая.

На аверсе монеты на зеркальном фоне вверху полукругом размещена надпись НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, под которой – малый Государственный Герб Украины, изображена стилизованная композиция, символизирующая путь к Независимости, внизу надписи: 2008/2/ГРИВНІ и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен портрет Василия Стуса на фоне стилизованной мозаики Аллы Горской “Женщина-птица”, справа от которого полукругом размещена надпись ВАСИЛЬ СТУС.

Художник и скульптор Владимир АТАМАНЧУК.

Юбилейная монета номиналом 2 гривни является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без каких-либо ограничений по ее нарицательной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

За годы существования Нацбанк Украины выпустил 269 юбилейных и памятных монет, из них 90 посвящены персонально культурным и общественным деятелям Украины или легендарным фигурам ее истории.