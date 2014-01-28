В "Борисполе" за кофе с бутербродом дерут по 200 грн из-за фирмы-монополиста

Киевский аэропорт "Борисполь" неприятно удивляет соотечественников и иностранцев высокими ценами на еду и отсутствием достаточного количества кофеен на территории, говорится в программе "Гроші", пишет ТСН.ua.

На весь новенький терминал D лишь два пункта продажи продуктов, среди которых сандвичи за 69 грн, пол-литровые бутылки минеральной воды за 35 грн, чай не дешевле 30 грн, а самый дешевый кофе - 50 грн. Попить кофе с бутербродом стоит почти 200 грн, а альтернативы никакой нет. Если рейс задерживается, а летишь с семьей, то за перекус надо отдать около 100 $.

Не радует сервис и на борту самолета - кормят бутербродами, которые авиакомпании должны покупать по заоблачным ценам в той самой фирме, которая работает в терминале. Своими продуктами в самолетах торговать запрещено.