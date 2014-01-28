В Украине обесточены почти 300 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Крыму без электроснабжения остаются 78 н.п., в Николаевской области - 94 н.п., в Одесской - 65 н.п., в Херсонской - 46 н.п., в Днепропетровской - 7 н.п., в Ивано-Франковской - 3 н.п. и в Кировоградской - 1 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.