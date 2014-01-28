В Украине обесточены почти 300 населенных пунктов
09:41, 28 января 2014Общество
1 0
По состоянию на 7.00 в Крыму и шести областях Украины из-за непогоды обесточены 294 населенных пункта
В Украине обесточены 294 н.п.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Крыму без электроснабжения остаются 78 н.п., в Николаевской области - 94 н.п., в Одесской - 65 н.п., в Херсонской - 46 н.п., в Днепропетровской - 7 н.п., в Ивано-Франковской - 3 н.п. и в Кировоградской - 1 н.п.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter