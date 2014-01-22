Все стороны противостояния должны осознать ответственность за сохранение соборного Украинского государства - Лидеры Церквей

Обращение подписал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) по поручению Председателя ВСЦИРО.

“Мы призываем беречь территориальную целостность Украины и решительно отвергать любые идеи сепаратизма или разделения нашей Родины, потому что мы - один народ! Необходимо проявлять братскую и сестринскую любовь к соотечественникам, несмотря на происхождение, язык, религию и т.д. Разжигание же ненависти к человеку через этнические и религиозные различия является недопустимым”, - отмечают члены ВСЦИРО.

Церкви и религиозные организации Украины принципиально осудили силовые действия, которые ведут к эскалации конфликта.

"Сегодня в Украине продолжается противостояние, которое в последние дни, к сожалению, приобрело острый силовой характер. Фактически страна оказалась на грани гражданской войны", - подчеркивается в документе.

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций напомнили, что отличаются между собой по конфессиональной, религиозной и этнической принадлежности, между тем готовы содействовать началу конструктивного диалога.

“День Соборности и Свободы Украины не только напоминает нам о нерушимом единстве всех Украинских земель в независимом свободном Государстве, но и символизирует единство украинцев в разнообразии мнений, взглядов и подходов к созданию нашего будущего”, - говорится в обращении.