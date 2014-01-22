Подростка, считавшегося пропавшим на Майдане, родители нашли в монастыре Чернигова

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, в ноябре парень покинул учебное заведение в Черкасской области и странствовал по Украине.

Работники криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в Черниговской области получили информацию о том, что в Троицком монастыре Чернигова находится 15-летний парень, который считается пропавшим. Во время общения с милиционерами ректор Черниговского Духовного училища архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий подтвердил, что неделю в духовном училище проживает подросток. Он рассказывал о себе каждый раз разные истории – то потерялся, то он заробитчанин и т.п. Взрослые дали ему крышу над головой и кормили. В милиции парень тоже сначала представился вымышленным именем, но потом назвал себя и рассказал, что хочет вернуться домой.

Как выяснилось, подросток родом из Уманского района Черкасской области, воспитывается матерью и отчимом, учится в лицее в Умани. В ноябре он автостопом двинулся на Киев, находился на Евромайдане, а затем направился в Чернигов. Каждого 28 числа студент получал на карточку стипендию, также ему помогали случайные люди.

Милиционеры связались с родителями, которые вместе с работником криминальной милиции по делам детей на автомобиле приехали в Чернигов и забрали подростка домой.