Власенко разрешили навещать мать

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Власенко.

В комментарии журналистам в перерыве судебного заседания Власенко в который раз заявил, что суд не прислушивается к аргументам и объяснениям, которые предоставляют он и его адвокат Анна Боряк.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины в отношении бывшей жены Наталии Окунской.

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12 ноября 2013 года Печерский райсуд избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силы к Окунской. Он называет обвинение абсурдным, и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.