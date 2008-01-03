Выжил лишь один член экипажа судна «Ванесса», которое потерпело крушение

Буксир "Меркурий" обнаружил и поднял на борт 5 членов экипажа судна «Ванесса», которое потерпело крушение в Керченском проливе. Лишь один из 5-ти человек – с признаками жизни, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Ведется патрулирование вдоль побережья Азовского моря от села Мысовое до села Осовино. Работают 6 мобильных групп общей численностью 40 человек. К поиску оставшихся 6 членов экипажа судна подключился спасательный вертолет Ми-8 МЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Керченском проливе потерпел крушение теплоход «Ванесса» (флаг Болгария), который шел из Бердянска в Болгарию с грузом металлолома. Теплоход накренился на левый борт на 10 градусов. Штормовым ветром на нем сорвало 70 метров фальшборта, воздушные «гусаки» второго и третьего балластного танка. В 2.00 экипаж судна «Ванесса» подал сигнал SOS. На судне находилось 11 членов экипажа (один гражданин Украины (лоцман) и 10 граждан Болгарии). Длина судна - 80 м, ширина - 13,4 м, осадка - 2,56 м, высота борта - 6,72 м.

По данным Гидрометеоцентра, скорость ветра в Азовском море 25 м/с (порывы до 30 м/с), температура воздуха – 7 градусов мороза, температура воды - 0-2 градуса тепла.