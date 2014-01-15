В этом году бюджет предоставит бесплатное питание всем школьникам - депутат от ПР

На этом акцентировал внимание во время брифинга в ВР, член фракции ПР, председатель подкомитета по вопросам инвестиционных программ государственного бюджета Комитета ВР по вопросам бюджета Игорь Молоток.

«Бюджет - это документ номер один для Украины. Он позволяет работать экономике нашей страны», - подчеркнул политик.

Вместе с тем Игорь Молоток акцентировал внимание на том, что «бюджет нашей страны на 2014 год – динамичный и социально направленный».

Он обратил внимание на то, что речь идет об «увеличении минимальной заработной платы - на 8,2%, выплат при рождении ребенка - на 8,8 млрд грн (общая сумма, заложенная в бюджете. – Ред.), увеличении размера стипендии для студентов, учащихся на отлично, на 25% увеличиваются выплаты детям-сиротам. Кроме того, предусмотрена выплаты медицинским работникам системы экстренной медицинской «скорой помощи». Впервые, в выполнение социальных инициатив Президента, с 1 сентября 2014 года за счет госбюджета предложено обеспечить питание в школах всем детям - с 5 по 11 класс. Впервые учтены выплаты в размере 1,1 млрд грн одноразовой адресной помощи молодым специалистам, которые направляются на работу в села на должности учителей и медиков».

«Почти на млрд грн предусмотрена субвенция местным бюджетам на реализацию социально-экономического развития», - добавил народный депутат.