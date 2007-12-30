Тимошенко: бюджет - лучший подарок

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО решила ввести новую традицию новогодних поздравлений власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в обращении к украинскому народу на Первом национальном канале в субботу.

«Хочу, чтобы власть не просто, весело улыбаясь с экранов телевизоров, передавала привет из-под елки и ограничивалась пожеланиями абстрактных успехов и совместного благополучия. Я хочу, чтобы каждый год власть готовила для вас свои подарки к Новому году. Собственно даже не подарки дарила, а возвращала огромные долги власти перед вами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Своим новогодним подарком премьер-министр назвала принятый в пятницу проект государственного бюджета на 2008 год.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в бюджете – 2008 увеличены расходы на культуру почти в два раза, также в два раза увеличены расходы на издание книг на украинском языке. На 1 млрд. грн. увеличены расходы на научно-техническую деятельность.

Премьер-министр сообщила, что значительно увеличены расходы на социальные выплаты. В частности, на 10 млрд грн. увеличены расходы Пенсионного фонда.

По ее словам, в конце 2008 года будет принят единый Пенсионный кодекс, который позволит справедливо начислять пенсии. Кроме того, пенсии детей войны будет приравнены к пенсиям участников войны.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в следующем году будет возобновлено действие льгот, прекращенных прежним правительством Украины. «Мы возвращаем действие всех этих законов (62 закона). Говорится не об абстрактных вещах, а об интересах 11 млн. людей, которые были несправедливо и незаконно ограничены прошлым правительством», - отметила премьер-министр.