В Луцке поезд убил двух женщин, переходивших пути

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, трагедия произошла 25 декабря, в 12.40, при выезде из города Луцк на перегоне «Луцк-Дачное».

Пассажирский поезд сообщением «Симферополь-Ковель» смертельно травмировал двух женщин.

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«На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что погибшие – 56-летняя и 55-летняя жительницы города Луцк. По словам очевидцев, женщины шли вдоль пути и общались между собой. В это время приближался пассажирский поезд, женщины решили перейти на другую сторону железнодорожного полотна в том месте, где была предупреждающая табличка «Хождение по пути - опасно!». Локомотивом поезда был совершен наезд на женщин, от полученных травм они умерли на месте происшествия», - рассказал в.и.о. начальника Волынского линейного отдела подполковник милиции Игорь Чердак.

По словам железнодорожников, машинист локомотива подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но женщины замешкавшись, не успели среагировать на опасность.

Недалеко от места происшествия находится мост, по которому можно было перейти на другую сторону, однако женщины решили сократить время.

Всего с начала года на участке обслуживания Управления МВД Украины на Львовской железной дороге зарегистрирован 81 факт травмирования, из них 55 со смертельным исходом.