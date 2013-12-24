В Черниговской области во время пожара погибли двое детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, сегодня в 10:40 в Службу спасения "101" в Коропском районе от медработников Центральной районной больницы поступило сообщение, что во время пожара задохнулись и погибли двое мальчиков-близнецов 2011 года рождения. В больницу их уже без признаков жизни привезла вместе с соседями 26-летняя мать.

Кроме того, врачи сообщили, что в доме по ул. Щорса в поселке Короп, который нанимала женщина с детьми, продолжается пожар. На место происшествия прибыли два отделения пожарных, и в 12:25 пожар был ликвидирован.

По теме: Число погибших при пожаре на рынке в Киеве возросло до четырех (фото, видео)

По предварительным данным, мать оставила детей одних дома, а сама пошла к соседям по делам. Причиной возгорания стал холодильник на кухне, который был включен через тройник в электросеть. Соседи заметили дым, вынесли детей из дома, вызвали их мать и отвезли мальчиков в больницу. По дороге в медзаведение дети умерли.

По факту пожара проводится расследование.