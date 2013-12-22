На Майдане все спокойно, постепенно собираются люди
10:56, 22 декабря 2013Общество
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В Киеве на Майдане Незалежности собираются участники Народного вече, которое начнется сегодня в 12.00
Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены Евромайдана собралось немного людей, однако значительная часть митингующих находится возле палаток, где они общаются пьют чай и кофе, завтракают, греются.
Утром со сцены Евромайдана читали патриотические стихотворения.
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Сегодня на входах в Еврогородок вдвое меньше охраны, однако несколько увеличено количество баррикадных конструкций.
Также представители митингующих вместе с коммунальщиками убирают территорию от мусора.
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