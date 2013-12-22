На Майдане все спокойно, постепенно собираются люди

Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены Евромайдана собралось немного людей, однако значительная часть митингующих находится возле палаток, где они общаются пьют чай и кофе, завтракают, греются.

Утром со сцены Евромайдана читали патриотические стихотворения.

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Сегодня на входах в Еврогородок вдвое меньше охраны, однако несколько увеличено количество баррикадных конструкций.

Также представители митингующих вместе с коммунальщиками убирают территорию от мусора.