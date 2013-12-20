Безвизовый режим с ЕС: Клюев заявил, что для завершения первого этапа осталось принять два закона

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев в интервью корреспондентам телеканала ARD и газеты «Берлинер Цайтунг» (Германия), сообщила пресс-служба секретаря СНБО.

«У нас остались два вопроса, которые мы должны в ближайшее время решить. Первое - это изменения в законодательство о борьбе с коррупцией. Эти изменения уже готовы и они уже поданы в Верховную Раду. Второе - мы нашли компромисс в вопросе о дискриминации. Мы уже согласовали этот вариант с комиссией Евросоюза. Надеюсь, этот законопроект также можно будет рассмотреть в парламенте где-то к середине февраля», - сказал Клюев.

По его мнению, кардинальное упрощение со стороны ЕС визового режима для Украины должно придать значительный импульс процессу ее евроинтеграции.