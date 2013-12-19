Тимченко, Косюк и Ложкин вошли в «тройку» лучших топ-менеджеров по версии журнала «Компаньон»

В тройку наиболее успешных управленцев по итогам уходящего года вошли председатель правления ДТЭК Максим Тимченко, президент «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк и экс-президент UMH Group Борис Ложкин.

Как отмечают составители списка, традиционный рейтинг издания является инструментом оценки профессиональной репутации менеджеров высшего звена украинских компаний.

Топ-10 лучших менеджеров Украины возглавил Максим Тимченко, председатель правления ДТЭК - крупнейшей частной вертикально интегрированной энергетической компании страны.

На 2-м месте рейтинга - президент «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк.

Тройку «призеров» замыкает экс-президент UMH Group Борис Ложкин. Впервые за историю существования рейтинга одним из его победителей стал топ-менеджер в сфере медиа. По мнению составителей списка, высокое место Ложкина объясняется тем, что он очень успешно продал актив (по оценкам – $340-370 млн. – «Компаньон»), который сам создал с нуля сам и развивал как собственник и управляющий.

«Начав с простенького городского телегида, в итоге он выстроил огромный медиахолдинг – второй по объему аудитории в стране и один из самых успешных по экономическим показателям. Причем все это происходило в сложных рыночных условиях, на фоне сильной конкуренции», отмечает издание.

Рейтинг составлялся с помощью анкетирования. Для рейтингования была использована 51 анкета. Экспертами рейтинга стали сами топ-менеджеры, включенные в анкету.

Для оценки экспертам в «шорт-лист» 90 топ-менеджеров были включены руководители (наемные менеджеры и собственники, занимающиеся операционным управлением), отмеченные в числе лучших в рейтингах журнала в 2012 г., а также руководители компаний-лидеров в своих отраслях, являющиеся достаточно публичными фигурами. При желании эксперты могли дополнить список любым количеством фамилий.

Из рейтинга исключались предприниматели, являющиеся народными депутатами Украины, в связи с чем они официально не могут руководить своими компаниями, а также широко известные персоны, которые фактически не занимаются оперативным управлением собственного бизнеса, контролируя их как владельцы.