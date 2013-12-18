В Донецкой области правоохранители задержали шахтера, который «заминировал» банк

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в милицию г. Доброполья позвонил мужчина, который представился и сообщил, что здание одного из банков заминировано.

На место происшествия прибыли оперативные службы милиции, ГАИ и прокуратура, люди с помещения банка были в срочном порядке эвакуированы.

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В ходе тщательного обследования финансового учреждения, а также прилегающей к нему территории никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В то же время сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого подозреваемого. Однако задержанный пояснил правоохранителям, что он лично не звонил в милицию, а от его имени позвонил его приятель, с которым они в тот момент распивали спиртные напитки.

По словам замначальника горотдела-начальника криминальной милиции Олега Ткаченко, злоумышленником оказался 23-летний местный житель, работник шахты, ранее не судимый. Он пояснил, что намерений на минирование банка у него не было, а в милицию позвонил ради шутки над товарищем и чтобы привлечь внимание своей девушки, которая работает в этом банке.

По данному факту следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ст. 259 ч.1 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). За данное преступление грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.