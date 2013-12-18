Оросительные системы Украины станут государственными

Об этом говорится в опубликованном вчера распоряжении Кабмина N975-р от 21 ноября, сообщает КоммерсантЪ-Украина. По мнению правительства, это позволит привлечь необходимые для развития орошения кредитные средства.

Согласно документу, до 1 апреля 2014 года должна быть проведена инвентаризация с последующей передачей из коммунальной в государственную собственность внутрихозяйственных мелиоративных систем в Крыму, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

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По данным Госагентства водного хозяйства, на сегодняшний день в Украине система орошения охватывает 2,2 млн га сельхозземель, из которых используется лишь около 600 тыс. га. Утвержденная правительством госпрограмма активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает увеличение этой площади на 1 млн га. По расчетам Института оросительного земледелия Национальной академии аграрных наук, орошение полей в южных областях будет способствовать повышению урожайности зерновых и зернобобовых культур в 1,7-3,4 раза в зависимости от вида и сорта. Первый заместитель председателя Госводагентства Михаил Яцюк подсчитал, что для восстановления систем орошения необходимо привлечь в среднем $2-3 тыс. на 1 га в зависимости от состояния существующей системы.

По мнению директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаила Ромащенко, возвращение внутрихозяйственных мелиоративных систем в госсобственность позволит восстановить их технологическую и имущественную целостность от водозабора до полива сельхозземель. "Тогда под это имущество или госгарантии смогут быть привлечены кредиты", - отмечает он. Напомним, в начале декабря министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что Украина уже договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении кредита на $3 млрд для восстановления систем орошения.

При этом председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич не исключает, что затеянный правительством процесс может затянуться не на один год, что заморозит привлечение инвестиций в мелиорацию. "Основные риски, с которыми может столкнуться правительство - это неполучение согласия сельских советов на передачу в госсобственность внутрихозяйственных мелиоративных систем, а также консолидация распаеванных среди населения земельных участков", - считает Томич.