Янукович и Путин договорились повысить статус рубля в Украине
Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин дали поручение правительствам двух стран урегулировать вопрос касательно включения российского рубля в первую группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов Национального банка Украины.
Об этом говорится в обнародованном протоколе шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, пишет ZN.UA.
Для повышения статуса российского рубля в Украине стороны договорись выполнить пункт 12 «Дорожной карты» по урегулированию вопросов в инвестиционном, финансовом и отраслевом сотрудничестве Российской Федерации и Украины от 15 октября 2013 года.
Среди поручений правительствам значится и пункт о необходимости проработать вопрос о включении государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) в перечень организаций, кредитные соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для международных финансовых организаций.
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Главы двух стран также поручили правительствам обеспечить разработку и подписание в сжатые сроки меморандума о содействии Российской Федерации по сближению технических регламентов Украины и Таможенного союза.
Кроме того, кабинеты министров должны подготовить предложения по взаимодействию украинской стороны с Евразийским банком развития, антикризисным фондом ЕврАзЭС и Межгосударственным банком СНГ.
По мнению украинской стороны, включение российского рубля в первую группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов НБУ несет риски, связанные с переводом экспортно-импортных операций в двусторонней торговле в рубли, неконтролируемым проникновением рублевой массы в национальную экономику, получением дополнительного (финансового) инструмента влияния со стороны РФ на Украину.
А включение "Внешэкономбанка" в перечень организаций, кредитные соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для международных финансовых организаций, может усилить риски в связи с условиями доступа на внутренний финансовый рынок "Внешэкономбанка".