Беларусь опережает Украину по товарообороту с РФ - Медведев

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По итогам этого года Белоруссия переместится на первое место среди внешнеторговых партнеров по линии СНГ в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам заседания совета министров Союзного государства.

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По словам Медведева, если не учитывать нефть и энергоносители, то объем товарооборота между Россией и Белоруссией растет. В целом же, товарооборот между двумя странами сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом.