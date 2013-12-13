Беларусь опережает Украину по товарообороту с РФ - Медведев
20:16, 13 декабря 2013Общество
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Беларусь по итогам 2013 года займет первое место по торгово-экономическому сотрудничеству среди партнеров РФ по линии СНГ, оттеснив Украину на второе место
Дмитрий Медведев: Беларусь опередит Украину
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"По итогам этого года Белоруссия переместится на первое место среди внешнеторговых партнеров по линии СНГ в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам заседания совета министров Союзного государства.
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По словам Медведева, если не учитывать нефть и энергоносители, то объем товарооборота между Россией и Белоруссией растет. В целом же, товарооборот между двумя странами сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом.
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