Что украинцы знают о туберкулезе (исследование)

30% украинцев ошибочно думают, что туберкулез неизлечим.

Об этом в интервью УНИАН сообщила руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» Татьяна БИЛЫК.

«Фонд провел исследования об осведомленности людей о туберкулезе. Оно проводилось в рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине» при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Исследование показало, что лишь 26% украинцев знают об основном признаке туберкулеза - кашле более трех недель, а 6% - об обильном ночном потовыделении», - сказала она.

В то же время, подчеркнула Т.БИЛЫК, наибольшая осведомленность относительно главного способа передачи туберкулеза через воздух – у 80% респондентов.

54,6% респондентов уверены, что главный риск заражения туберкулезом - люди, находящиеся в тюрьмах. И лишь 23% респондентов знают, что диагностика туберкулеза в нашей стране бесплатна, а 7%, что и за лечение нужно платить.

Т.БИЛЫК подчеркнула, что основной причиной, по которой люди не желают обращаться к врачу, заподозрив болезнь, является высокая стоимость медицинских услуг (27,3% респондентов), а также просто нежелание идти к врачу (20,3%).

«Знания украинцев об основных признаках туберкулеза, способах передачи инфекции и методах лечения сегодня являются одним из главных факторов преодоления эпидемии в Украине. Даже при хороших условиях лечения и наличии медикаментов люди не пойдут диагностироваться и лечиться, если мало знают о туберкулезе. Исследование, проведенное в рамках нашей программы, показало, что 30% людей не знают, что туберкулез излечим, а общение с теми, кто болел ранее, вполне безопасно. Поэтому мы и впредь будем уделять большое внимание повышению осведомленности населения», - отмечает Т.БИЛЫК.

Исследование проводилось в течение октября 2011 г. - января 2012 г. Было опрошено 5004 респондента в 81 городе, 26 поселках городского типа и 99 селах Украины.

Узнать больше о борьбе с туберкулезом можно на сайте stoptb.in.ua или по телефону горячей линии 0-800-50-30-80.

Справка УНИАН. 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Эпидемия туберкулеза в Украине официально объявлена с 1995 года, когда начали отмечать стремительное увеличение заболеваемости и смертности от этой болезни. Ежегодно в Украине регистрируют около 40 тысяч новых случаев туберкулеза и случаев с повторным лечением. В 2010 году в Украине зарегистрировано 5600 новых случаев заболевания туберкулезом с множественной устойчивостью к лекарственным препаратам.