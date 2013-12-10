В Винницкой области пьяный отчим до смерти забил 6-летнего мальчика, двое детей госпитализированы

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, в Ильинецкий райотдел милиции около часа ночи поступило сообщение от местных жителей о том, что в одном из домов села родители бьют ребенка.

Как рассказал первый заместитель начальника УМВД Украины в Винницкой области Сергей Вучкан, прибыв на место вызова, работники следственно-оперативной группы милиции увидели на кровати мертвого 6-летнего мальчика. На его теле были многочисленные кровоподтеки и гематомы. Еще двое детей, в возрасте 2 и 3 лет, со следами побоев были госпитализированы в районную больницу. По словам врачей, их состояние средней тяжести. Кроме того, дети, на глазах которых убили брата, получили тяжелую психологическую травму.

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Предварительно установлено, что побои детям нанес их отчим. Выпив дома с товарищем, хозяин стал ругаться с женой и выгнал ее из дома. Товарищ ушел. Вернуться в дом женщина не смогла, поскольку двери были закрыты изнутри, и пошла к соседке. Когда женщина через некоторое время возвращалась домой, то встретила старшую дочь, которая рассказала, что отчим бьет маленьких братьев, а она успела убежать из дома.

После слезной мольбы женщины муж впустил ее в дом, на кровати женщина увидела одного из своих сыновей. Врачи вызванной ею скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Подозреваемого в убийстве ребенка, 28-летнего отчима, милиционеры задержали на месте преступления. Мужчина говорит, что был пьян и ничего не помнит. Сейчас он арестован. Ранее он отбывал наказание за кражи.

Следственным отделом милиции открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка), которая предусматривает наказание - пожизненное заключение. Продолжается следствие.

Погибший мальчик воспитывался в семье, где было шестеро детей. В этом году он пошел в первый класс. Директор школы сообщил, что семья бедная, но мать хорошо ухаживала за всеми детьми. Они всегда по сезону одеты, чистые, накормленные, хорошо учатся, активно участвуют в жизни школы.