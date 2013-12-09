Китай намерен увеличить импорт из Украины

С Китаем Украина обсудила стратегическое сотрудничество до 2018 года.В ближайшие 5 лет Китай намерен импортировать продукции на $10 триллионов. И часть этой квоты может достаться Украине. Об этом свидетельствует подписанный главами государств Договор о дружбе и сотрудничестве на 5 лет. Китайская сторона высоко оценила экономические реформы в нашей стране, открыв для украинской продукции свои рынки.

Сотрудничество с Поднебесной создаст мощные стимулы для развития реального сектора экономики Украины. Товарооборот между странами уже в следующем году увеличится втрое – с 10 до 30 миллиардов долларов США.

В рамках договора стороны подписали более 20 соглашений, проекты которых были подготовлены в ходе визита в КНР первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Наиболее стратегическими направлениями активизации инвестиционно-экономического сотрудничества стороны определили сельское хозяйство, авиастроение, ипотечные программы. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил о том, что начиная со следующего года, Украина станет основным поставщиком продовольствия. Несмотря на установленный Поднебесной 10-летний срок сертификации импорта сельхозпродукции, стандарты качества украинской кукурузы, сои и ячменя были согласованы менее чем за год.

Стороны подписали протокол о фитосанитарных и инспекционных требованиях относительно экспорта из Украины вышеуказанных культур. Соглашение позволит существенно расширить номенклатуру поставок сельскохозяйственной продукции на рынок КНР и вывести Украину в разряд основного поставщика продовольствия.

В числе прочего, Китай подтвердил свои намерения завершить проект строительства железнодорожной ветки «Воздушный экспресс», которая соединит Киев с Борисполем. Согласно с пописанным Меморандумом, подвижной состав будет изготовлен Крюковским вагоностроительным заводом.

Кроме того, подписаны Соглашения о развитии в Украине авиастроительной отрасли. На базе запорожского моторостроительного предприятия «Мотор-Сич» планируется расширение производственных площадей, создание совместных предприятий, которые позволят обеспечить полный цикл строительства самолетов.

Стороны достигли стратегических договоренностей в секторе ипотеки. В частности, подписан Меморандум между государственным ипотечным учреждением и китайской корпорацией CITIC Construction о строительстве доступного жилья в Украине. На эти цели Китай предоставит $15 млрд сроком на 15 лет с возможностью пролонгации и расширения этого проекта. Реализация проекта позволит снизить процентные ставки по кредитам и существенно сократить квартирную очередь.

Поднебесная решила поддержать и финансовый сектор Украины. И ряда СМИ в следующем году Китай предоставит Национальному банку Украины экспортный кредит в размере $5 млрд с возможностью расширения валютного «свопа» в двухсторонних внешнеторговых расчетах. Стороны договорились также о вхождении китайских банков на украинский рынок и открытии филиалов украинских банков в Китай. Кроме того, Народный банк КНР выразил заинтересованность в приобретении украинских облигаций внешнего займа. Стороны пока не оглашают сумму планируемой покупки, однако речь идет о притоке валюты в страну в размере нескольких миллиардов долларов.

В ближайшие 5 лет Китай намерен импортировать продукции на $10 триллионов. Часть этой квоты может достаться Украине.