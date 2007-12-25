Губернаторам надо завтра успеть к Тимошенко и Ющенко
21:19, 25 декабря 2007Общество
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Там - бюджет, там - совещание
Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО 26 декабря примет участие в заседании Кабинета Министров, а также в совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, на заседании Кабмина глава области примет участие в обсуждении проекта закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год".
В пресс-службе уточнили, что в совещании в Секретариате Президента Украины примут участие также председатель Совета министров Автономной Республики Крым, председатели областных, Киевской и Севастопольской городских администраций.
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