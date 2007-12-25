Губернаторам надо завтра успеть к Тимошенко и Ющенко

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО 26 декабря примет участие в заседании Кабинета Министров, а также в совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, на заседании Кабмина глава области примет участие в обсуждении проекта закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год".

В пресс-службе уточнили, что в совещании в Секретариате Президента Украины примут участие также председатель Совета министров Автономной Республики Крым, председатели областных, Киевской и Севастопольской городских администраций.