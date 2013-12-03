Юань опередил евро в списке самых популярных валют мира

Об этом 3 декабря сообщило Bloomberg со ссылкой на сведения Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT). В настоящее время юань уступает лишь доллару США, пишет Lenta.ru.

По информации организации, в октябре юань использовался в 8,66 процента внешнеторговых сделок (с привлечением аккредитивов и инкассовых поручений), в то время как евро — лишь в 6,64 процента. Наиболее активно юани в сделках использовали в Китае, Гонконге, Сингапуре, Германии и Австралии. На материковый Китай приходится 59 процентов сделок, номинированных в юанях. На Гонконг — 21 процент, а замыкает тройку Сингапур с 12 процентами. По два процента приходятся на ФРГ и Австралию.

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Китай открыл зону свободной торговли в самом сердце национальной экономики

Более активное использование юаня в агентстве связали с ослаблением контроля китайских властей над курсом своей валюты. В конце ноября Народный банк Китаязаявил, что не собирается наращивать золотовалютные резервы страны, которые составили в сентябре 3,66 триллиона долларов.

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В октябре Китай договорился с Великобританией и Сингапуром о прямых валютных торгах. В том же месяце стало известно, что Пекин и Брюссель одобрили своп-сделки объемом в 350 миллиардов юаней.