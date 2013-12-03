В Москве прощаются с Юрием Яковлевым

По Арбату тянутся люди с цветами, чтобы проститься с любимым артистом и проводить его в последний путь. Гроб с телом установлен на основной сцене театра имени Вахтангова, наверху на сцене большой портрет Юрия Яковлева, передает РИА Новости.

Самым первым простился художественный руководитель театра Римас Туминас. Основную публику пока не запускают, хотя очередь уже стоит у входа в театр.

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Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в Москве в семье юриста. Учился в вечерней школе, работал помощником механика в гараже. В 1952 году окончил Театральное училище имени Щукина (курс актрисы Цецилии Мансуровой). С 1952 года — актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

На сцене театра Яковлевым сыграно более 70 ролей. В кино актер начал сниматься с 1956 года. Слава пришла к нему в 1958 году, когда он сыграл князя Мышкина в киноверсии «Идиота» Федора Достоевского, снятой режиссером Иваном Пырьевым. Послужной список артиста насчитывает более 100 ролей в театре и кино. Среди наиболее известных его работ ─ роль Ивана Грозного в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром!» и другие.