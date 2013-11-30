Скончался актер Юрий Яковлев

На 86-м году жизни в Москве скончался выдающийся актер театра и кино, Народный артист СССР Юрий Яковлев. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил директор театра им.Вахтангова, в котором артист проработал всю жизнь.

По словам директора театра Кирилла Крока, Яковлев скончался в больнице.

"У Юрия Васильевича случился обморок и его решили отправить в клинику", - сообщил Крок.

О времени и месте похорон актера будет сообщено дополнительно.

Юрий Яковлев родился в Москве в 1928 году. В 1952 году он закончил Щукинское училище и начал играть в театре Вахтангова. Всего за 51 год работы в театре он сыграл более 30 ролей. Последней из них стала роль Петра Сорина в спектакле «Чайка» по одновременной пьесе Антона Чехова.

Яковлев также сыграл более 70 ролей в кино. В число наиболее известных его киноработ входят роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Кин-дза-дза».