Назначен глава правления НАК Нафтогаз Украины

Еще в пятницу он отрицал предстоящее назначение

Председателем правления НАК „Нафтогаз Украины” Кабинет Министров Украины сегодня назначил Олега ДУБИНУ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства. Справка УНИАН. Олег ДУБИНА с июня 2005 года был генеральным директором ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского". Ранее: январь-май 2001 года - вице-премьер-министр Украины по вопросам промышленной политики; май 2001 – ноябрь 2002 гг. - 1-й вице-премьер-министр Украины; сентябрь 2003 – июнь 2004 гг. - 1-й заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; февраль 2004 – февраль 2005 гг. - президент НАК "Энергетическая компания Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter