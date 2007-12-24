Назначен глава правления НАК Нафтогаз Украины
21:06, 24 декабря 2007Общество
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Еще в пятницу он отрицал предстоящее назначение
Председателем правления НАК „Нафтогаз Украины” Кабинет Министров Украины сегодня назначил Олега ДУБИНУ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Справка УНИАН. Олег ДУБИНА с июня 2005 года был генеральным директором ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского".
Ранее:
январь-май 2001 года - вице-премьер-министр Украины по вопросам промышленной политики;
май 2001 – ноябрь 2002 гг. - 1-й вице-премьер-министр Украины;
сентябрь 2003 – июнь 2004 гг. - 1-й заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
февраль 2004 – февраль 2005 гг. - президент НАК "Энергетическая компания Украины".
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