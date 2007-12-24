Назначен глава правления НАК Нафтогаз Украины

21:06, 24 декабря 2007
Общество
1253 0

Еще в пятницу он отрицал предстоящее назначение

Председателем правления НАК „Нафтогаз Украины” Кабинет Министров Украины сегодня назначил Олега ДУБИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Справка УНИАН. Олег ДУБИНА с июня 2005 года был генеральным директором ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского".

Ранее:

январь-май 2001 года - вице-премьер-министр Украины по вопросам промышленной политики;

май 2001 – ноябрь 2002 гг. - 1-й вице-премьер-министр Украины;

сентябрь 2003 – июнь 2004 гг. - 1-й заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

февраль 2004 – февраль 2005 гг. - президент НАК "Энергетическая компания Украины".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter