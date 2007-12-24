Тимошенко хочет дать государственные гарантии по долгам Нафтогаза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Россия заинтересована в более прозрачной схеме газовых договоренностей с Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью влиятельной британской газете “Financial Times” от 24 декабря.

“Ведущий президентский кандидат в России, господин МЕДВЕДЕВ, публично заявил, что российская сторона не хочет иметь никаких непрозрачных газовых посредников. Он сказал, что они готовы покончить с этими посредниками”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Газета пишет, что Ю.ТИМОШЕНКО призвала заключить договоры о прямых поставках газа между “Газпромом” и украинской государственной энергетической группой “Нафтогаз”. Подтвердив свою решительность в этом вопросе, премьер-министр Украины пообещала добиться прагматичных переговоров с Москвой, во избежание повторения противостояния относительно цены газа, как это было в 2006 году, и привело к перебоям поставок в Европу.

“Я не вернулась в премьерское кресло, чтобы напрягать отношения с Россией - это не является моим намерением. Я буду пытаться ввести отношения равного партнерства”, - отметила руководитель украинского правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее задачей будет принятие бюджета на этой неделе, а также срочное утверждение государственных гарантий по долговым обязательствам, чтобы успокоить все более раздраженных инвесторов с долговыми процентами в “Нафтогазе”.

“Очень трудно начинать работу абсолютно нового правительства лишь за неделю до нового года, в частности принимая во внимание, что накопилось так много проблем. Возможно, мы побьем рекорд Книги рекордов Гиннеса приняв новый бюджет в течение нескольких дней”, – считает премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, представители компаний, которые руководят активами кредиторов “Нафтогаза”, заявили 13 декабря в Верховной Раде о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК «Нафтогаз Украины» в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год.

«Облигации, выпущенные компанией «Нафтогаз Украины», имеют предостережение, согласно которому предусматривается обнародование финансовых результатов года. Если этого не происходит, наступает технический дефолт», - сказал руководитель фонда Achmor Capital Джулис ГРИН.

По его словам, «Нафтогаз Украины» обязан предоставить финансовую отчетность до 31 декабря 2007 года.

«После объявления технического дефолта существует риск, что владельцы облигаций могут затребовать возврат денег», - объяснил старший руководитель активами фонда Achmor Capital.

Руководители активами кредитных компаний считают, что объявление технического дефолта НАК «Нафтогаз Украины» может вызвать проблему привлечения в Украину зарубежных кредитных и инвестиционных ресурсов.