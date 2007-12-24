Ющенко обещает ответственного Генпрокурора
18:42, 24 декабря 2007Общество
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Президент призвал МВД и ГПУ к сотрудничеству
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру к более активному сотрудничеству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, представляя сегодня нового министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО работникам МВД.
По словам Президента, нынешняя ситуация в парламенте дает возможность для эффективной работы МВД и Генпрокуратуры. В.Ющенко сказал, что на данный момент уже не срабатывает аргумент МВД о недоведении до конца расследования преступлений через неэффективную работу Генеральной прокуратуры.
«У нас будет ответственный генеральный прокурор и, я надеюсь, будет ответственная милиция», - сказал В.Ющенко.
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