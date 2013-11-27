4-5 декабря в Киеве в НСК “Олимпийский” состоится StartupAddVenture (EuropeVentureSummit) – крупнейшая freemium конференция, которая соберет более 3000 ИТ-предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов и инкубаторы из Украины, СНГ, Европы и США.

Спикеры конференции –международные звезды стартап-бизнеса и венчурного инвестирования – Дэйв МакКлюр (DaveMcClure), основатель и управляющий партнер самого крупного венчурного seed фонда и одного из крупнейших стартап-акселераторов в США 500 Startups, инвестор более 600 компаний, Адео Ресси (AdeoRessi), основательThe Founder Institute, а также более 40 самых успешных предпринимателей, инвесторов, экспертов из США, Европы и СНГ, представляющих DreamIndustries, HP, 500Startups, EarlybirdVentureCapital, IntelCapital, AlmazCapital. Skolkovo, Yandex, FoodPanda, Wall Street Journal, The Next Web и многие другие компании. Полный список спикеров конференции: http://venturesummit.eu/#team

С полной программой конференции можно ознакомиться здесь: http://venturesummit.eu/agenda/.

Обращаем Ваше внимание на следующие мероприятия в рамках конференции:

4 декабря

10.00 - 10.30 – Церемония открытия.

11.00 - 11.30 – Пресс-брифинг при участии главных спикеров, организаторов, партнеров.

18.00- 19.00 – Панельная дискуссия на тему NewMedia. Спикеры: Робин Воутерс – экс-редактор TheNextWeb и TechCrunch; Бэн Руни – редактор The Wall Street Journal Europe; Марк Джонсон – CEOZITE (часть CNN); Александр Ткаченко – генеральный директор “1+1 Медіа”. Они расскажут о том, какие изменения происходят сейчас в мире медиа, как ресурсы приспосабливаются и добиваются успеха в новых условиях.

19.00- 20.00 – Интерактивныйворкшоп по NewMediaс тем же звездным составом спикеров. Количество мест ограничено, приоритет – представителям медиапартнеров.

5 декабря

18.00 – 19.00 – Битва стартапов - StartupCompetition. Участники – 10 лучшихстартапов Восточной Европы. Конкурс будет проходить на боксерском ринге, со всеми атрибутами настоящего боксерского боя.Главным призом соревнования станут чек на 25000 Euro и специально заказанный в Сан-Франциско боксерский пояс победителя.

19.00 –19:30 – Церемония награжденияи закрытия, на которую приглашен специальный гость.

Аккредитация обязательна и проводится путем заполнения онлайн формы: http://bit.ly/1aBMaJ8

Аккредитация журналистов на месте – за отдельной стойкой с надписью “Пресса”. При себе необходимо обязательно иметь редакционное удостоверение. Представители СМИ имеют доступ ко всем открытым формальным и неформальным мероприятиям конференции в течение двух дней.

По вопросам организации интервью со спикерами, представителями компаний, стартапами, а также за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Дануте Писаренко:

+38 (067) 301-67-44, danuta@venturesummit.eu